Salzburg, Wals – Bei einem Auffahrunfall in Salzburg kurz vor der Einmündung der Tauernautobahn in die Westautobahn beim Knoten Wals sind am Montag sieben Personen leicht verletzt worden. Zwei Pkw-Lenker aus dem Kosovo wurden ihren Angaben zufolge von einem Lastwagenfahrer genötigt abzubremsen, weil dieser knapp vor den beiden Autos vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Die Pkws krachten ineinander.

Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei gegen 12.50 Uhr. Die mit einander verwandten Kosovaren befanden sich auf der Rückreise von ihrem Urlaub nach Deutschland. Der 42-jährige Lenker des voranfahrenden Autos bremste auf dem linken Fahrstreifen so stark ab, dass die nachkommende 22-jährige Lenkerin mit ihrem Wagen in das Heck des anderen Autos krachte. Alle sieben verletzten Familienmitglieder wurden vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. (APA)