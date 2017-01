Sölden – Montagmittag stürzte eine 29-Jährige mit ihrem Gleitschirm in Sölden (Höhe „Info-Point“) in ein Feld ab. Laut eigenen Angaben war es ihr erster Flug nach ihrer Ausbildung, welche sie in Südamerika absolviert hatte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Die Deutsche zog sich laut Polizeibericht vermutlich schwere Rückenverletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)