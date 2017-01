Kufstein – Bei einem Verkehrsunfall in Kufstein wurde am Dienstag ein 25-jähriger Mann verletzt. Der Arbeiter war gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Fischergries/ Marktgasse mit Schneeräumungsarbeiten beschäftigt, als er von einem blauen Pkw erfasst wurde. Das Auto fuhr ihm über den rechten Fuß. Der 25-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Autolenkerin setzte ohne anzuhalten die Fahrt in Richtung „Oberer Stadtplatz“ fort.

Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen blauen Dacia Lodgy mit Kufsteiner Kennzeichen handeln. Die Polizei bittet unter 059133/7210 um Hinweise. (TT.com)