Reutte – Am Mittwochvormittag enteisten zwei Mitarbeiter mit einem Gasbrenner die Dachrinne einer Firma in Reutte. Am Nachmittag breitete sich dann Rauchgeruch im Geschäft aus. Die Freiwillige Feuerwehr Reutte wurde alarmiert.

Wie sich herausstellte, hatte sich an einem Sparren ein Glimmbrand entwickelt. Dieser hatte bereits auf die Dämmung übergegriffen und sie verschmort. Die Feuerwehrmänner entfernten die glimmenden Teile. Der Brand konnte sich so nicht weiter ausbreiten. Insgesamt standen 24 Mann mit vier Fahrzeugen im Einsatz. (TT.com)