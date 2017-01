Kufstein – Am Mittwoch gegen 21 Uhr lenkte ein stark alkoholisierter 52-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein einen Lkw auf der bergabführenden und kurvenreichen L37 von Thiersee kommend in Richtung Kufstein. In einer starken Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße ab, stürzte in weiterer Folge im steilen Gelände rund 30 Meter ab und blieb schließlich an einem Baum hängen.

Der Lenker konnte von den alarmierten Rettungskräften über das unwegsame Gelände geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)