Irschen – Ein 72 Jahre alter Urlauber aus Deutschland ist am Mittwoch nach einer Wanderung in den Kärntner Bergen nur 100 Meter vor einem Almgasthaus in Irschen (Bezirk Spittal) gestürzt und hat sich dabei an der Hüfte schwer verletzt.

Nach 45 Minuten hörte laut Polizei die Hüttenwirten die Hilferufe des inzwischen bereits stark unterkühlten Mannes und schlug Alarm. Er wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht. (APA)