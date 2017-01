Ehenbichl – Um Menschen in Not schnelle medizinische Hilfe zu leisten, hoben die Mannschaften der in Ehenbichl stationierten ARA-Flugrettung im Vorjahr insgesamt 789-mal ab. 2015 flogen sie 869 Einsätze. „Rote Ampeln, Staus oder enge Bergstraßen halten uns nicht auf“, unterstreicht Peter Huber, Geschäftsführer der ARA, die Stärken der Luftrettung. Aber auch am Boden gab es einiges zu tun. So wurde auch das Notarzt­einsatzfahrzeug (NEF), das im Ballungsraum Reutte rasche Hilfe garantiert, zu 136 Einsätzen gerufen. (TT)