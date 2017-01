Sand in Taufers - Es hätte ein erholsamer Ausflug mit Klassenkameraden werden sollen, doch dann kam alles anders: Am Mittwoch wurde eine 16-jährige Schülerin aus Sachsen-Anhalt tot auf einer Piste im Skigebiet Speikboden bei Sand in Taufers in Südtirol aufgefunden.

Warum das Mädchen sein Leben verlor, ist einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge derzeit noch nicht geklärt. Fest stehe laut den Ermittlern nur, dass es weder einen Zusammenprall mit einem anderen Skifahrer noch einen Sturz gegeben habe. Die "Bild" schreibt, dass dem Mädchen übel geworden und es daraufhin zusammengebrochen sei.

Wie die Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten" berichtet, war es kurz nach 12 Uhr, als der leblose Körper der jungen Touristin entdeckt wurde. Die Piste, auf der sich der Zwischenfall ereignet hat, ist laut dem Zeitungsbericht als "leicht" eingestuft.

"An der Schule herrscht tiefe Betroffenheit und Trauer", sagt der Schulleiter Michael Teichert gegenüber der "Bild". Die Schulklasse, die aus 40 Jungen und Mädchen besteht, sei inzwischen abgereist und werde von Psychologen betreut. (bfk)