Gattererberg – Bei einem Unfall ist am Freitag ein 55-jähriger Zillertaler verletzt worden. Der Mann lieferte am Vormittag mit dem Firmenwagen Waren aus. Gegen 9.30 Uhr wollte er auf einer einspurigen Fahrbahn wenden. Aufgrund des Schnees übersah er dabei den Fahrbahnrand, beschreibt die Polizei in einer Aussendung. Das Auto stürzte 15 bis 20 Meter über steil abfallendes Gelände ab. Erst durch eine Baumgruppe wurde der Fall abgebremst. Schließlich blieb der Wagen auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte sich noch selbständig aus dem Wrack befreien und die Rettung rufen. Er wurde ins Krankenhaus Stumm gebracht. Wie schwer der Mann verletzt ist, ist unklar. (TT.com)