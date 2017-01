Ehrwald – Ein Angestellter eines Gastgewerbebetriebes hat sich am Freitag bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der 46-Jährige wollte am Nachmittag gegen 15.10 Uhr den Auffangbehälter einer Fritteuse entleeren. Er rutschte aus, dabei floß ihm noch heißes Frittieröl über die Finger. Der Verletze wurde mit dem Hubschrauber nach Murnau geflogen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. (TT.com)