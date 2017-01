Reutte – Vier kaputte Autos, ein beschädigter Sattelschlepper und eine Anzeige wegen Fahrerfluchts – das ist Bilanz eines Unfalls auf der Fernpasstraße (B179) von Freitagnachmittag. Es war kurz vor 14 Uhr, als ein 25-jähriger Lkw-Lenker auf schneebedeckter Fahrbahn bei Reutte auf die Gegenspur geriet. Der Lastwagen kollidierte dort mit zwei Pkw. Ein weiterer Autofahrer konnte der Zugmaschine zwar gerade noch ausweichen, kam aber von der Straße ab und stieß mit einem der zwei bereits beschädigten Fahrzeuge zusammen.

Ein vierter entgegenkommender Lenker landete beim Ausweichmanöver mit seinem Wagen im Graben. Alle Autoinsassen blieben zum Glück unverletzt. Der Lenker des Sattelschleppers hielt trotz der Karambolagen nicht an, sondern fuhr einfach in Richtung Deutschland weiter. Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte den Lkw jedoch nur einen Kilometer weiter. Dort versuchte der Rumäne in einer Ausweiche gerade, seinen Lastwagen zu reparieren. Der 25-Jährige wird nun wegen Fahrerfluchts und weiterer Verkehrsübertretungen angezeigt.

Die B179 war für rund eine halbe Stunde total gesperrt. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau in beiden Richtungen. (TT.com)