Der starke Schneefall hat am Samstagmorgen zu Unfällen und Straßensperren geführt.

Mehrere Lkw waren auf der Brennerautobahn in eine Kollision verwickelt. Wie ein Polizist der Autobahnpolizei Schönberg erklärte, sind im Bereich der Europabrücke vier Lkw ineinandergeschlittert. Die Fahrbahn musste in Richtung Norden gesperrt werden. Über Verletzte gab es zunächst keine Berichte, offenbar entstand nur Sachschaden. Dafür bildete sich ein Lkw-Stau, der bis zur Mautstelle Schönberg reichte. Aufgrund des Wetters ist laut Polizei wohl nicht mit einer raschen Auflösung zu rechnen, obwohl die Spur noch am Vormittag wieder freigegeben werden konnte.

Nach einem Auffahrunfall in Kiefersfelden kam es gegen 9.40 Uhr zu einem langen Stau auf der Staatsstraße, der bis nach Kufstein reichte. Ein 26-järhiger Autolenker hatte vor einer roten Ampel angehalten. Ein nachfolgender Kufsteiner bemerkte dies zu spät. Der 29-Jährige bremste noch, schlitterte jedoch auf der schneebedecken Fahrbahn gegen das Heck des Wagens vor ihm. Bei der Kollision wurden die Beifahrerin des Tirolers und der bayerische Lenker leicht verletzt. Die Fahrzeuge versperrten bis zum Eintreffen des Abschleppwagens die Kreuzung. Die Straße wurde deshalb für 45 Minuten komplett gesperrt. Es entstand ein langer Stau - sowohl in Richtung Kufstein als auch bis zur Autobahnauffahrt Kiefersfelden.

Die Fernpassstraße (B179) war am Vormittag zwischen Fernpass und Nassereith wegen der winterlichen Verhältnisse stundenlang komplett gesperrt. Am späten Vormittag konnte die Straße in Richtung Norden wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Auf vielen Tiroler Bundes- und Landesstraßen galt wegen der Schneeglätte zudem Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge, unter anderem zwischen Hinterux und Tux, zwischen Fügen und Hochfügen sowie auf der Kühtai Landesstraße und der Paß Thurn Straße zwischen Jochberg und Paß Thurn.

Große Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Eine Kombination aus reichlich Neuschnee, stürmischen Höhenwinden und tiefen Temperaturen hat die Lawinengefahr im Westen Österreichs am Samstag noch einmal verschärft. In den neuschneereichen Gebieten Tirols ist die Lawinengefahr bereits in der Früh groß und erreicht damit die Warnstufe "4" der fünfteiligen Skala. Auch in Vorarlberg steigt die Gefahr im Tagesverlauf gebietsweise auf "4".

Als durchwegs kritisch beurteilen die Experten die Lawinengefahr in allen Regionen Tirols und Vorarlbergs. Warnstufe "4" wurde Samstag früh vor allem in den Gebieten mit viel Neuschnee in der Silvretta, auf dem Arlberg, im Außerfern sowie dem Osttiroler Tauernkamm erreicht. Dort ist laut Lawinenwarndienst auch mit Selbstauslösungen von Lawinen zu rechnen, die größere Ausmaße erreichen können und damit auch exponierte Verkehrswege gefährden.

In allen anderen Gebieten Tirols und Vorarlbergs ist die Lawinengefahr weiterhin erheblich (Stufe "3"). Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen aller Richtungen. Lawinenexperten beurteilen die Situation abseits gesicherter Pisten als "sehr heikel". Skifahrern ohne umfassende Erfahrung raten sie, die Pisten nicht zu verlassen. Auch erfahrene Wintersportler sollten vorsichtig in der Routenwahl sein und Zurückhaltung walten lassen, hieß es seitens des Lawinenwarndienstes. (TT.com, APA)