Innsbruck

28-Jähriger bei Arbeitsunfall auf Baustelle schwer verletzt

Ein polnischer Arbeiter wurde am Samstag auf einer Baustelle in Innsbruck von einem Schalungselement getroffen und schwer am Rücken verletzt. Er wurde via Drehleiter geborgen und anschließend in die Klinik Innsbruck eingeliefert.