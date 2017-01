Achenkirch – Lawinenwarnstufe 3 in weiten Teilen Tirols, dichtes Schneetreiben, zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee: Diese Risikofaktoren konnten drei Männer aus München am Samstag offenbar nicht vor ihrer Skitour in Achenkirch abschrecken. Die Deutschen starteten also vom Bereich Unterautal über die Bründlalm und Seewaldhütte auf die Hochplatte. Nach einer Pause am Gipfel fuhren sie entlang der Aufstiegsspur wieder ab.

Zwischen Seewaldhütte und Bründlalm verließen sie die Aufstiegsspur und fuhren im Wald in Richtung Unterautal ab. Dabei gerieten die drei Männer in unwegsames Gelände und verloren dabei die Orientierung. Nachdem sie nicht mehr weiter kamen, verständigten sie um 16.30 Uhr über den Alpinnotruf die Leitstelle.

Zehn Bergretter stiegen schließlich zu den drei Deutschen auf. Gegen 19 Uhr konnten sie unverletzt unterhalb der Bründlalm aufgefunden und ins Tal begleitet werden. (TT.com)