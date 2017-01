Westendorf – Ein Lawinenabgang hat am Sonntagvormittag kurz nach 10.30 Uhr die Einsatzkräfte in Westendorf in Atem gehalten. Laut einem Polizeisprecher war das Schneebrett in der Nähe einer gesicherten Piste abgegangen. Der Zwischenfall ereignete sich in Gipfelnähe der Hohen Salve in der Südflanke. Zwei Variantenfahrer sollen das Schneebrett selbst losgetreten haben.

Zunächst berichtete die Polizei von zwei Verschütteten, die kurz darauf gerettet werden konnten. Mittlerweile ist klar, dass sich einer der beiden selbst befreien konnte, sein Kollege wurde allerdings verschüttet.

Der Verschüttete wurde vollkommen von Schnee bedeckt, unter dem er laut APA rund 30 Minuten lag. Ein Lawinensuchhund spürte ihn schließlich auf. Der Skifahrer hatte wohl riesiges Glück: Schon kurz nach seiner Bergung reagierte er auf die Retter, über seinen genauen Gesundheitszustand ist allerdings noch nichts bekannt. Der Tiroler wurde mit seinem Freund, der bei dem Lawinenabgang ebenfalls verletzt worden war, ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Variantenskifahrer waren nicht mit einem Lawinenpiepser ausgestattet. In Tirol herrschte am Sonntag erhebliche bis große Lawinengefahr. (TT.com)