Westendorf – Ein Lawinenabgang hat am Sonntagvormittag die Einsatzkräfte in Westendorf in Atem gehalten. Laut einem Polizeisprecher war das Schneebrett in der Nähe einer gesicherten Piste abgegangen. Der Zwischenfall ereignete sich in Gipfelnähe der Hohen Salve. Vermutlich haben die Verschütteten die Lawine selbst losgetreten.

„Der derzeitige Wissensstand ist, dass zwei Personen verschüttet wurden. Diese konnten geborgen werden. Über ihren Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt“, erklärte ein Polizist der Dienststelle Kitzbühel gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Die Rettungskräfte sind noch vor Ort, weil auch abgeklärt werden muss, ob nicht noch mehr Personen verschüttet worden sind. In einem ersten Bericht war von vier Verschütteten die Rede gewesen. (TT.com)