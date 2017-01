Aigen/Hochficht – Eine 19-jährige Frau aus Aigen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ist am Sonntag hilflos in ihrem Auto verbrannt. Sie war auf dem Weg in die Arbeit ins Skigebiet Hochficht mit ihrem Pkw auf der schneeglatten Straße mit dem Auto einer anderen Frau kollidiert, berichtete der ORF Oberösterreich. Die Polizei bestätigte, dass die Frau in ihrem Pkw verbrannt ist, die zweite Lenkerin wurde schwer verletzt.

Die 19-jährige dürfte auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Das Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke und prallte in den Gegenverkehr.

Durch den Aufprall könnte der Tank oder eine Benzinleitung beschädigt und durch Funkenflug das Auto in Brand gesetzt worden sein. Auch das Auto der entgegenkommenden zweiten Lenkerin fing sofort Feuer, bestätigte die Polizei Oberösterreich der APA. Sie konnte sich jedoch aus dem Wagen befreien. Für die 19-jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.