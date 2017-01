Hall - Ein freilaufender Hund biss am Freitag gegen 13.45 Uhr bei den „Absamer Feldern“ einen 78 Jahre alten Spaziergänger von hinten ins Knie. Der Mann wurde verletzt und schrie der Hundebesitzerin aus etwa 40 Metern Entfernung zu, dass er gebissen wurde. Die Frau leugnete das und spazierte davon, ohne ihre Daten bekannt zu geben.

Wenig später begegnete die Frau des Verletzten der Hundebesitzerin in der Weissenbachgasse in Hall und sprach sie auf den Vorfall an. Die Frau sagte, sie arbeite ohnehin im Landeskrankenhaus Hall und fahre dort hin, um den Sachverhalt zu klären. Laut Polizei passierte das jedoch bis heute nicht.

Deswegen wird nun nach der unbekannten Hundebesitzerin gesucht. Eine Personenbeschreibung der Frau liegt nicht vor. Der Hund ist mittelgroß, grau und hat zotteliges Fell mit hängenden Ohren. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)