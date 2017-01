Lorch – Eine Geisterfahrerin (72) hat bei einem Unfall bei Lorch (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg einen jungen Mann (20) getötet und ist selbst gestorben. Zudem habe es bei dem Zusammenstoß am späten Sonntagnachmittag einen Schwerverletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die 72-Jährige sei falsch auf die Bundesstraße 29 eingebogen und dann frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem zwei junge Männer saßen. Der 20 Jahre alte Fahrer starb, ebenso wie die 72-Jährige. Sein Beifahrer (21) wurde schwer verletzt und lag am Montag noch im Krankenhaus.

Die Ermittler gehen nicht von einer absichtlichen Falschfahrt aus. «Momentan deutet nichts darauf hin», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Unfallstelle zeigte ein Bild der Verwüstung, zwei Autos waren komplett zerstört. Rettungskräfte eilten für die aufwendige Bergung herbei, die Bundesstraße wurde in beide Richtungen komplett gesperrt. (dpa)