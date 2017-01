Neustift im Stubaital – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall vergangene Woche im Stubaital nach Zeugen. Am Dienstag gegen 18 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Stubaitalstraße talauswärts in Richtung Fraktion Kampl unterwegs. Der Einheimische musste einem rückwärts einbiegenden Lkw ausweichen und kollidierte mit einer Werbetafel, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige wurde dabei verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Der Lkw-Lenker verließ die Unfallstelle, konnte von der Polizei aber ermittelt und dazu befragt werden. Dabei gab der Mann an, dass er keinen Unfall wahrgenommen habe. Der Autofahrer gab aber an, dass sich mehrere Menschen zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten. Um den Sachverhalt zweifelsfrei klären zu können, ersucht die Exekutive mögliche Zeugen, sich unter 059133/7119 zu melden. (TT.com)