Wien – In Wien sind am Montagabend offenbar bei einem entsetzlichen Unfall eine Frau getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Die beiden vermutlich obdachlosen Menschen dürften sich bei dem Versuch, in der Laaerbergstraße in Wien-Favoriten mit Benzin ein Feuer zu machen, selbst angezündet haben.

Laut Polizei wurde bereits ein Videomaterial einer Tankstelle unweit des Unfallortes ausgewertet, das die beiden dabei zeigt, wie sie Benzin in eine leere Eistee-Packung füllen. Dann dürften sie damit zu einer Fußgängerbrücke gegangen sein, wo sie offenbar ein Feuer entzünden wollten.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, war noch Gegenstand der Ermittlungen. Anrainer beobachteten aber, wie der Mann als lebendige Fackel in Richtung einer Wohnanlage taumelte. Sie verständigten die Einsatzkräfte. Die Frau fing ebenfalls Feuer.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt zwar in alle Richtungen, ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Stand aber unwahrscheinlich. (APA)