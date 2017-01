Dramatische Szenen haben sich Montagabend in Wien-Favoriten abgespielt. Eine Frau stand auf offener Straße in Flammen und starb trotz sofortiger Hilfeleistung und Brandlöschung. Ein Mann wurde mit schweren Brandverletzungen von der Rettung ins Spital geliefert. Der Zwischenfall ereignete laut Polizei und Feuerwehr um 19.40 Uhr in der Laaerbergstraße Ecke Bergtaidingweg.

Nähere Infos über den Hergang waren vorerst nicht bekannt. (APA)