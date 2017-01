Heinfels – Dienstagmittag kam es in Panzendorf (Gemeinde Heinfels) zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 52-jähriger Schweizer unbestimmten Grades verletzt. Der Mann stand mit zwei weiteren Fußgängern am Gehsteig und wollte die Straße überqueren. Ein Auto hielt an und der 52-Jährige betrat den Schutzweg. „Er richtete seinen Blick jedoch nur auf den stehen gebliebenen Pkw und übersah das Auto eines aus der entgegengesetzten Richtung kommenden 63-jährigen Deutschen“, teilte die Polizei mit.

Trotz Vollbremsung konnte der Lenker eine Kollision nicht verhindern. Der Schweizer wurde erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde mit Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)