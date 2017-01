St. Leonhard im Pitztal – Großes Glück hatten zwei Skifahrer am Dienstag im Pitztal. Die Tiroler verließen gegen 13.45 Uhr im Skigebiet Rifflsee den organisierten Skiraum. Beim Einfahren in eine Rinne löste der 25-Jährige eine Lawine aus, welche ihn rund 200 Meter mitriss. Als die Lawine zum Stillstand kam, blieb er an der Oberfläche liegen. Er wurde laut Polizei nicht verletzt, sondern verlor nur seine Ski und Stöcke. Der 48-jährige Begleiter wurde nicht erfasst. (TT.com)