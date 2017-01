Schwaz – Mittwochfrüh kam es am Autobahnzubringer Schwaz zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei erlitt ein Lkw-Lenker während der Fahrt einen Herzinfarkt. Der 46-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Lastwagen und kollidierte mit dem Auto einer 24-Jährigen, die gerade in den Verkehr einfädeln wollte. Der Lkw prallte noch gegen ein Verkehrsschild, ehe er an der Leitschiene stehenblieb.

Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Die Autofahrerin wurde laut Polizei nur leicht verletzt und in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Der Lkw-Lenker sei nach dem Infarkt ansprechbar gewesen. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz durchgeführt. (TT.com)