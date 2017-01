Matrei in Osttirol – Ein Skiunfall in Matrei in Osttirol hat am Dienstag zwei Verletzte gefordert. Ein 16-jähriger Däne stieß auf der Cimarossabfahrt mit einer 42-jährigen polnischen Skifahrerin zusammen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dabei wurde die Polin schwer, der Jugendliche unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)