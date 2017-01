Weil der Lenker eines Kastenwagens abrupt abbremste, musste am Mittwoch auch der Fahrer eines IVB-Linienbusses ein starkes Bremsmanöver einleiten. Dies hatte zur Folge, dass drei Fahrgäste zu Sturz kamen und sich leicht verletzten. Zu dem Unfall kam es gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Holzhammerstraße/Innrain in Innsbruck. Nach dem Fahrer des grünen Kastenwagens wird noch gesucht. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Nummer 059133/7591 entgegen. (TT.com)