Sölden – Ein Deutscher kam am Donnerstag bei einem Lawinenabgnag in Sölden ums Leben. Der 59-Jährige war alleine zum Rotkogeljoch aufgestiegen. Bei der Abfahrt löste er gegen 11.10 Uhr vermutlich selbst das Schneebrett aus. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Er wurde mitgerissen und 3,6 Meter tief verschüttet.

Urlauber beobachteten den Lawinenabgang und setzten sofort einen Notruf ab. Bergrettung, Polizeihubschrauber und Notarzthubschrauber machten sich zur Unglücksstelle auf. Am Lawinenkegel machten sich mehr als 30 Retter umgehend auf die Suche.

Der Deutsche trug einen Lawinenpieps bei sich und konnte so rasch geortet werden. Nach Angaben der Bergrettung Sölden dauerte es ab dem Zeitpunkt der Alarmierung knapp 30 Minuten, bis der Verschüttete ausgegraben war. Doch unter den Schnemassen hatte sich keine Atemhöhle gebildet. Für den 59-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)