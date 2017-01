Bad Arolsen – Sieben Kinder haben bei einem Unfall in Nordhessen ihre Eltern verloren. Zwei von ihnen – drei und sechs Jahre alt – saßen am Dienstag mit dem jungen Ehepaar im Auto, als sie frontal in einen Kleintransporter krachten. Der 37-jährige Familienvater und seine 34 Jahre alte Frau starben noch an der Unfallstelle, die Kindern kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Auch der Unfallverursacher, ein 57-jähriger Mann, liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er war auf der B252 zwischen Mengeringhausen und Twiste in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten und raste dabei in den Pkw der Familie. Die Polizei vermutet ein Überholmanöver, die genaue Unfallursache wird derzeit aber noch ermittelt. Es werde noch dauern, bis der Gutachter Spuren ausgewertet habe und der Unfalllenker sowie Zeugen vernommen werden können, sagte ein Sprecher der „Hessenschau“. Die Straße sei jedenfalls schneefrei und trocken gewesen.

Bürgermeister sichert Unterstützung zu

Fünf Kinder sind derzeit bei Angehörigen untergekommen, ihre beiden beim Unfall schwer verletzten Schwestern liegen immer noch im Spital. Ihr Zustand sei stabil. Die Familie werde rund um die Uhr von Notfallseelsorgern betreut. Auf sie kommen nicht nur finanzielle, sondern auch logistische Herausforderungen zu. Gemeinsam mit dem Jugendamt werde derzeit sondiert, wo die Geschwister künftig wie leben können, sagte der Bürgermeister von Bad Arolsen, Jürgen van Horst, der „Westfälischen Rundschau“.

Sechs Kinder seien noch minderjährig. Man werde versuchen, sie nicht auseinander zu reißen, es sei aber absehbar, dass die Angehörigen mit der Situation nicht alleine zurecht kommen werden. „Es wird institutionelle Hilfe geben“, verspricht Van Horst. Die Familie soll stundenweise Unterstützung bekommen. Der Zusammenhalt in der Gemeinde sei groß. Auch Nachbarn würden sich bereit erklären, die Kinder bei sich aufzunehmen.

Die finanzielle Situation der Familie sei bereits zuvor nicht einfach gewesen. Darum ist sie vor allem auf Unterstützung in finanzieller Form angewiesen. Zu diesem Zweck hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. Spenden werden unter der IBAN: DE54 5235 0005 0001 0627 10 und der BIC: HELADEF1KOR bei der Sparkasse Waldeck-Frankenberg entgegen genommen. (tst)