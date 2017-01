Imst - Schwere Verletzungen erlitt am Freitag ein 75 Jahre alter Oberinntaler bei einem Verkehrsunfall in Imst. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße in Imst Richtung Ortszentrum unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Linienbus übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. (TT.com)