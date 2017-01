Steinach – Schon am Freitagaben gegen 20:40 Uhr fuhr ein 10-jähriger Einheimischer als drittletzter einer Schülergruppe mit seinen Skiern im Skigebiet Bergeralm in Steinach am Brenner auf der Familienabfahrt talwärts. Während dieser Abfahrt fuhr eine noch unbekannte Skifahrerin in die Schülergruppe ein, bremste plötzlich abrupt ab und wirbelte dabei eine große Schneestaubwolke auf.

Dem 10-Jährigen war es auf Grund der dadurch verursachten schlechten Sicht nicht mehr möglich, rechtzeitig anzuhalten und es kam in der Folge zur Kollision mit der unbekannten Skifahrerin. Der 10-Jährige wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Hall gebracht. Die unbekannte Skiläuferin beging Fahrerflucht und setzte nach dem Vorfall ihre Fahrt in Richtung Tal fort.

Sie wird wie folgt beschrieben: Jugendliches Mädchen, zirka 160 cm groß, bekleidet mit dunklem Helm, Skibrille, hellgrüner Jacke und hellgrüner Hose (Zick-Zack-Muster oder kariertes, dunkelgrünes Muster. Zweckdienliche Hinweise sind unter 059133/7119 an die Polizeiinspektion Neustift im Stubaital erbeten. (TT.com)