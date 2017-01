Natters – Ein 59-jähriger Italiener, der am Samstag gegen 17.35 Uhr auf der Brennerautobahn in Richtung Innsbruck unterwegs war, löste mit einem riskanten Brems- und Lenkmanöver einen schweren Unfall aus.

Der Mann bemerkte bei der Abzweigung Innsbruck-Süd offenbar etwas zu spät, dass er sich auf die falsche Spur eingeordnet hatte, weil er nach München wollte. Er bremste stark ab und fuhr dann nach links. Zwei Taxis, die hinter dem Mann fuhren, mussten daraufhin ebenfalls stark bremsen und konnten gerade noch rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen ausweichen.

Dadurch waren aber kurzfristig alle beiden Fahrspuren blockiert und zwei Rettungsfahrzeuge, die gerade mit einem 13-jährigen Patienten in Richtung Klinik unterwegs waren, konnten nicht mehr anhalten. Sie prallten in eines der Taxis und in den Wagen des Italieners.

Ein 26-jähriger Rettungssanitäter, der sich gerade beim Patienten im hinteren Teil des Rettungsautos befand, wurde durch die Wucht des Anpralls verletzt. Der 13-Jährige und die übrigen Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Brennerautobahn in Richtung Innsbruck-West bis 18.45 Uhr gesperrt. (TT.com)