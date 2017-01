Fügen – Ein Unfall unter Alkoholeinfluss stellt die Polizei in Fügen derzeit vor Ermittlungen: Nachdem nämlich am Samstag gegen 21.45 Uhr ein Auto gegen ein entgegenkommendes Taxi geprallt ist, wollten die beiden betrunkenen Insassen des Unfall-Pkws nicht zugegeben, wer am Steuer saß.

Das Taxi war am Abend mit zwei Fahrgästen in Richtung Fügen unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Pkw plötzlich auf die Spur des Taxifahrers und prallte gegen sein Fahrzeug. Die beiden 28-jährigen Insassen im Auto waren laut Polizei stark betrunken. Bei der Unfallaufnahme schoben sie sich dann gegenseitig die Schuld zu und wollten beide nicht die Unglückslenker gewesen sein. Derzeit laufen die Ermittlungen.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand, an den beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings schwerer Sachschaden. (TT.com)