Utzenaich – Ein stark betrunkener Lastwagenfahrer ist am Sonntagabend aus seinem auf einem Rastplatz in Utzenaich (Bezirk Ried im Innkreis) abgestellten Fahrzeug gestürzt und über eine steile, verschneite Böschung gefallen. Der Mann, der sich dabei schwere Beinverletzungen zuzog, hatte 2,34 Promille intus, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der 53-Jährige hatte am Samstagmittag seinen Lkw am Rastplatz Murau-Ost an der Innkreisautobahn (A8) abgestellt. Er wollte dort offenbar die vorgeschriebene Wochenruhezeit verbringen. Was genau er in den eineinhalb Tagen unternommen hat, ist unbekannt.

Er dürfte sich aber den einen oder anderen Schluck genehmigt haben, denn am Sonntagabend fiel er sturzbetrunken aus der Fahrerkabine und rollte über die Böschung. Er schleppte sich trotz seiner Verletzungen noch selbst zum Lkw. Dort fanden ihn andere Verkehrsteilnehmer und alarmierten Polizei und Rettung. (APA)