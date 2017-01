L‘Aquila – Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstag unweit der Abruzzen-Hauptstadt L‘Aquila abgestürzt. Mehrere Insassen kamen dabei ums Leben. Das berichteten Bergretter, die sich auf die Suche nach dem Helikopter gemacht haben. Dieser sei in eine 500 Meter tiefe Schlucht gestürzt, wenige Kilometer von dem Apenninen-Ort Campo Felice am Gran Sasso-Massivs entfernt.

Die Retter versuchten die Absturzstelle mit Skiern zu erreichen. An Bord des Hubschraubers befanden sich zwei Ärzte, Sanitäter und ein nach einem Pistenunfall verletzter Skifahrer.

Wegen des dichten Nebels und niedriger Wolken war die Suche nach dem Hubschrauber problematisch, berichteten italienische Medien. Die Bergungseinheiten starteten im Ort Penne, wo sich das Hauptquartier der Einsatzkräfte befindet, die nach den Verschütteten im Hotel Rigopiano suchen.