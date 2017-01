Innsbruck – Ein 49-jähriger Baggerfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall im Innsbrucker Stadtteil Amras schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, blieb der Arm des Baggers bei einer Unterführung an einer Betonstrebe hängen, wodurch das Fahrzeug sofort zum Stillstand kam. Der Baggerfahrer wurde in der Folge gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Ampasser Straße in Fahrtrichtung Süden. Der Radbagger schaukelte laut Exekutive bei der Unterführung auf und blieb dadurch hängen. Der Tiroler wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (APA/TT.com)