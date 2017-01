Gries am Brenner – Eine Tirolerin (56) ist am Mittwochvormittag mit ihrem Auto in die Sill gestürzt. Die Frau war auf der Brennerstraße in Gries in Richtung Innsbruck unterwegs und geriet dort auf die Gegenfahrbahn. Sie kam über den Straßenrand hinaus und stürzte vier Meter über eine steile Böschung in den Fluss.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen, die Frau konnte sich nicht selbstständig befreien. Ein aufmerksamer Autofahrer zögerte keine Sekunde und eilte der 56-Jährigen zu Hilfe. Er befreite sie durch ein zerborstenes Seitenfenster aus ihrem Auto. Unterkühlt und mit leichten Verletzungen kam die Frau in die Innsbrucker Klinik.

Nach dem Unfall war die Brennerstraße für rund 25 Minuten komplett gesperrt und danach für eine halbe Stunde nur einspurig befahrbar. (TT.com)