Schwendau – Eine Fußgängerin (80) ist am Mittwochabend in Schwendau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Pkw, ein 60-jähriger Tiroler, war gegen 18.15 Uhr in Schwendau in Richtung Hippach unterwegs. Die Pensionist war zunächst auf dem Gehsteig unterwegs und trat plötzlich auf die Straße. Der 60-Jährige konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die Frau. Sie stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt versorgte sie vor Ort, ehe sie in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert wurde. Die Polizei ermittle derzeit noch die Unfallumstände, hieß es. (TT.com)