Westendorf – Ein 23-jähriger Mann wurde Mittwochabend bei einem Unfall in Westendorf schwer verletzt. Der Slowake fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem Ski-Doo auf dem Rodelweg in der Oberwindau bergwärts. Auf dem Sozius saß sein Bruder. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lenker in einer Linkskurve über den rechten Rodelbahnrand hinaus. Während die beiden Männer vom Ski-Doo geschleudert worden sein dürften, stürzte der Motorschlitten rund 20 Meter in den Graben, teilte die Polizei mit.

Der 23-Jährige zog sich schwere Verletzungen im Bereich des linken Unterschenkels zu. Sein Bruder blieb unverletzt. Der Slowake wurde von der Bergrettung Westendorf geborgen und nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)