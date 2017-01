Zwei Skifahrer haben sich am Mittwoch bei einem Zusammenstoß im Skigebiet Wilder Kaiser in Söll verletzt. Ein 53-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Er prallte kurz vor einem Gastlokal frontal mit einer Frau (53) zusammen. Die beiden stürzten und kamen erst außerhalb der Piste zum Liegen. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Kufstein. (TT.com)