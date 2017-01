Finkenberg – Ein Niederländer (69) war am Donnerstagnachmittag in Finkenberg in einen schweren Autounfall verwickelt. Der Mann war in seinem Pkw auf der Tuxer Landesstraße (L6) unterwegs, als er in einer Rechtskurve der sogenannten „Lachtallawinengalerie“ über den Straßenrand hinausgeriet. Der Wagen touchierte eine Leitschiene, wurde zurück auf die Straße und anschließend gegen eine Betonmauer auf der anderen Straßenseite geschleudert. Dabei zog sich der Lenker schwere Verletzungen im Gesicht zu. Ein Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik nach Innsbruck.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Tuxer Landesstraße musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für zirka eine Stunde für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen 25 Feuerwehrleute, sechs Rettungssanitäter sowie vier Polizeibeamte und die Besatzung des Notarzthubschraubers. (TT.com)