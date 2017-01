Neustift – Ein Deutscher (30) musste am Donnerstag am Stubaier Gletscher von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ geborgen werden. Der 30-Jährige war gemeinsam mit Freunden entlang der Skiroute „Wilde Grube“ unterwegs. In etwa 2440 Metern Höhe verließ er die markierte Route und geriet in eine steile Wasserfallrinne. Er konnte sich weder nach vor noch zurück bewegen. Er setzte einen Notruf ab. Der Hubschrauber brachte den Mann unverletzt ins Tal. (TT.com)