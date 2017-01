Wängle – Brandermittler waren am Tag nach dem Gebäudebrand im Dorfzentrum von Wängle schnell fündig geworden. Feuerwehrkommandantstellvertreter Norbert Hornstein, der den Einsatz mit 120 Feuerwehrlern aus dem Talkessel geleitet hatte, wusste Freitagmittag schon mehr zur Brandursache: „Laut Brandermittlern hat es im ersten Stock zwischen Kamin und Ofen, wo eine Rigipswand eingezogen war, einen Hitzestau gegeben.“ Der Schaden am Gebäude sei riesig, das Löschwasser ist unter anderem in Riegelwände und Fehlböden eingedrungen. Im Zuge des Einsatzes musste im alten Gebäude auch eine Decke großflächig aufgerissen werden. Als größte Herausforderung bezeichnet Hornstein den Schutz der Nachbargebäude, vor allem an der Gebäuderückseite. Das sei gut gelungen, die Flammen konnten begrenzt gehalten werden. Ein vorübergehendes Ersatzquartier für die beiden Betroffenen in Wängle wurde gefunden. (hm)