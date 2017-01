Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Die gute Nachricht vorweg: Im Tiroler Straßenverkehr sind im Jahr 2016 um zehn Menschen weniger als 2015 ums Leben gekommen. Insgesamt ereigneten sich im Vorjahr rund 3800 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, bei denen 44 Menschen starben und 4700 verletzt wurden. Im Vergleich zum Jahr 2015, als bei fast ebenso vielen Unfällen 54 Todesopfer zu beklagen waren und über 4800 Menschen verletzt wurden, ein durchaus erfreulicher Trend, sind sich Vertreter von Land Tirol und Polizei einig. 2001 kamen auf Tirols Straßen noch 115 Menschen, ein Jahr später 100 Personen ums Leben. Seitdem ist die Tendenz fallend. „Trotz der positiven Entwicklung ist es aber immer noch ein zu hoher Blutzoll auf unseren Straßen“, sagt Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Denn vom statistischen Allzeittief mit 30 Toten im Jahr 2014 ist man nach wie vor ein gutes Stück weit entfernt.

Vor allem die vergleichsweise hohe Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer (14) wollen Polizei und Politik zum Anlass nehmen, in diesem Bereich noch mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben. Auch beim Verhalten von betagten Menschen im Straßenverkehr sehen die Verantwortlichen Handlungsbedarf und planen eine Verkehrssicherheitskampagne. „Von fünf tödlichen Fahrradunfällen ereigneten sich vier mit E-Bikes. Zwei der Verunglückten waren über 70 Jahre, zwei über 80 Jahre alt“, sagt Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht im Land. Im kommenden Jahr werde man zudem die hohe Intensität an Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr aufrechterhalten, kündigt Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei an. Ziel des Maßnahmenpakets ist es laut Widmann, die Anzahl der Toten im Tiroler Straßenverkehr bis zum Jahr 2020 auf unter 30 zu drücken.

Ein Herzstück der Verkehrsüberwachung wird 2017 der Ausbau des Frontradar-Systems sein, wie LHStv. Ingrid Felipe erklärt. Derzeit gibt es in Tirol drei Anlagen, die immer abwechselnd mit einer Kamera bestückt sind. Geplant ist für heuer die Aufstockung auf sechs Radarboxen und die Anschaffung einer zusätzlichen Kamera.