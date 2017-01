Weer – Tragischer Unfall in Weer: Am Freitagnachmittag stieg ein 60-Jähriger in Weer auf ein Hausdach. Der Einheimische wollte die Solarpaneele vom Schnee befreien. Als er eines reinigte, rutschte er plötzlich aus.

Der Mann stürzte laut Polizei rund sechs Meter in die Tiefe und prallte auf dem Terrassenboden auf. Für den 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er war sofort tot. (TT.com)