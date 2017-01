Lienz – Zwei Kinder wurden am Freitagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Lienz-Hochstein schwer verletzt. Die acht und zwölf Jahre alten Geschwister fuhren vor ihrem Vater (48) von der Moosalm zur Talstation ab. In einer Engstelle wollten die beiden zwei Skifahreren ausweichen, die vor ihnen auf der Piste standen.

Die Kinder fuhren an den Pistenrand und kamen plötzlich von der Piste ab. Die Geschwister stürzten zwölf Meter über die steil abfallende Böschung hinunter auf die darunter vorbeiführenden Asphaltstraße.

Die schwer verletzten acht und zwölf Jahre alten Skifahrer wurden in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Skifahrerin blieb an Liftsessel hängen

Beim Aussteigen aus dem Sessellift im Skigebiet Zettersfeld verletzte sich Freitagmittag eine 69-Jährige. An der Bergstation Steinermandl blieb die Einheimische mit der Kordel ihres Anoraks am Liftsessel hängen.

Die Skifahrerin konnte sich nicht befreien und wurde einige Meter mitgezogen. Sie stürzte, fiel auf die rechte Schulter und brach sich dabei laut Polizei einen Oberarm. Die 69-Jährige wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Skifahrer nach Kollision in St. Veith gesucht

In St. Veit in Defereggen kollidierten am Freitagvormittag an einer Pistenkreuzung zwei Skifahrer. Zuerst schien es, als seien die beiden Wintersportler unverletzt. Die deutsche Urlauberin und der in den Zusammenprall verwickelte Mann trennten sich deshalb, ohne die Daten auszutauschen.

Wenig später verspürte die Frau jedoch starke Schmerzen. Die Urlauberin wurde von der Pistenrettung ins Tal gebracht. Nach der Untersuchung beim Arzt wurde sie mit Verdacht auf eine Wirbelverletzung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Die Polizei bittet nun den Skifahrer, der mit der Deutschen zusammengestoßen ist, sich zu melden. Er trug eine schwarze Hose, einen rot-schwarzen Anorak und einen Helm. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Skigebiet Brunnalm. (TT.com)