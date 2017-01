Innsbruck – Ein aufblasbarer Bogen, der am Patscherkofel für ein Kinderrodelrennen aufgestellt war, führte am Freitag zu zwei Skiunfälle. Weil ein Unbekannter die Stromzufuhr zum Gebläse unterbrach, stürzte der Bogen ein. Zwei Skifahrer übersahen deshalb wohl das quer über die Piste gespannte Sicherungsseil des Bogens, das in etwa 1,60 Meter Höhe an einem Zaun befestigt war. Die Einheimischen fuhren unabhängig voneinander dagegen. Beide verletzten sich im Gesicht. Der 75-Jährige und ei 73 Jahre alte Skifahrerin wurden in die Klinik gebracht. (TT)