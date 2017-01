Hopfgarten – Mit schwersten Verletzungen wurde am Freitag eine 55-jährige Skifahrerin in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Skifahrerin war kurz vor Mittag in Hopfgarten mit einem 27-Jahre alten Mann auf einer Piste kollidiert. Der deutsche Skifahrer stürzte nach dem Zusammenprall über eine Böschung und verletzte sich schwer an der Schulter.

Die 55-Jährige war nach dem Zusammenprall längere Zeit bewusstlos. Nach intensiver Erstversorgung von der Pistenrettung wurde die Deutsche mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 in die Innsbrucker Klinik gebracht. Sie liegt auf der Intensivstation. (TT.com)