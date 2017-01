St. Margarethen im Lungau – Ein 43-jähriger Einheimischer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in St. Margarethen im Lungau tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Autolenker in Richtung Mauterndorf unterwegs, als er von der Fahrbahn rechts abkam und bei der Leitschiene in die Höhe geschleudert wurde. Das Auto dürfte rund 50 Meter durch die Luft geflogen und dann gegen eine Unterführungsböschung geprallt sein.

Der Wagen überschlug sich, der 43-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. 22 Mann der freiwilligen Feuerwehr führten die Bergung durch. Das Notarztteam, ein Fahrzeug des Roten Kreuzes und zwei Polizeifahrzeuge waren im Einsatz. (APA)