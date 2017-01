Innsbruck – Ein tragisches Ende nahm ein Brand am Samstag gegen 11.15 Uhr in der Innsbrucker Defreggerstraße: Als die Einsatzkräfte in der Wohnung in dem gemischten Mehrparteienhaus – dort wohnen sowohl Studenten als auch normale Mieter – eintreffen, können sie nur noch die Leiche einer 85-jährigen Frau aus den Flammen bergen. „Die Wohnung im 1. Stock des Hauses stand im Vollbrand. Dort fanden wir eine weibliche Leiche. Eine weitere weibliche Person konnten wir im Stiegenhaus schwerst verletzt vorfinden und bergen“, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Marcus Wimmer die dramatische Rettungsaktion.

Weitere drei Bewohner müssen die Feuerwehrmänner außerdem durch das Stiegenhaus bzw. mittels Drehleiter in Sicherheit bringen. Sie werden leicht verletzt. Die restlichen Anwohner schaffen es entweder selbst ins Freie oder sind nicht zuhause.

„Es gab eine massive Rauchentwicklung. Die Balkone an der Fassade sind holzverkleidet. Dadurch fraß sich das Feuer außen bis in den obersten Stock“, so Wimmer. Dichter Rauch ist in den Straßen und über Pradl zu sehen.

Die Wohnung, in der das Todesopfer gefunden wurde, ist massiv zerstört worden, es kommt dort immer wieder zum Aufflackern kleiner Glutnester. Aber auch der Rest des Hauses ist laut Feuerwehr-Einsatzleiter derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Eigentümer ist vor Ort und kümmert sich um eine mögliche Ersatzquartierbeschaffung für die Mieter.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Immer noch kümmern sich rund 50 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr, der Feuerwehr Amras und der Feuerwehr Reichenau um die Brandbekämpfung. (rena)